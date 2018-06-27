Стоимость питания не облагайте НДФЛ, если предоставляете его сотрудникам, которые заняты в полевых сезонных работах.

Компания учитывает все виды дохода работников. Оплата стоимости питания — это натуральный доход сотрудника (п. 2 ст. 211 НК). Поэтому учитывайте доход в налоговой базе по НДФЛ, даже когда питание сотрудников за счет компании прописали во внутренних документах (письмо Минфина от 05.02.2018 № 03-15-06/6579).

На стоимость питания не начисляют НДФЛ, если обеспечивают сезонных работников в полевых условиях (п. 44 ст. 217 НК). При этом условие о сезонности работ нужно прописать в трудовом договоре (письмо Минфина от 06.04.2018 № 03-04-06/22896).

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Что считается полевыми работами, закон не объясняет. Это стоит прописать во внутренних документах компании. Например, можно считать полевой работу за пределами населенных пунктов, когда нет возможности разместить сотрудников в обустроенных бытовых условиях.

Также стоит утвердить перечень должностей сотрудников с полевыми работами. Сейчас действуют профессиональные стандарты, которые прописывают в трудовых функциях работу в полевых условиях. Например, это стандарты для агронома, геодезиста, инструктора-проводника в туризме (приказы Минтруда от 11.11.2014 № 875н, от 07.06.2016 № 286н, от 29.09.2017 № 702н).

Учитывайте, что сезонными считаются работы, если их можно выполнять не больше шести месяцев, и они зависят от времени года (ст. 293 ТК).