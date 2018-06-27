Начислите сотруднику доплату к основному заработку.

За то, что сотрудник выполняет обязанности за коллегу, который временно отсутствует, ему положена доплата (ст. 151 ТК). Размер доплаты стороны определяют по договоренности. При этом учитывайте, что работодатель обеспечивает равную оплату за труд равной ценности (ст. 22 ТК).

Необходимо получить письменное согласие работника на совмещение (ст. 60.2 ТК). Отдельный трудовой договор в этом случае не требуется (определение ВАС от 03.06.2014 № ВАС-6581/14). Достаточно дополнительного соглашения к основному трудовому договору. В нем пропишите срок совмещения и размер доплаты. На основании соглашения издайте приказ о совмещении обязанностей.