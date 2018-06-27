При разрешении данного вопроса следует исходить из компенсационного характера материальной ответственности. В данном случае штраф – это не возмещение вреда третьим лицам. Предназначение материальной ответственности – возместить прямой действительный ущерб, который сотрудник причинил работодателю.

Примером может послужить спор по иску «Почты России» к начальнику отделения почтовой связи, выдавшего почтовое отправление без таможенного досмотра. Оплатив штраф за несоблюдение требований закона, работодатель потребовал возместить причиненный ущерб. При этом ошибочно полагал, что имеет право регрессного требования к работнику. Между тем ущерб в данном случае работодателю не причинен, поскольку имело место привлечение юридического лица к административной ответственности.