1427 июня 2018

С какого момента исчисляется срок на обращение в суд при привлечении работника к полной материальной ответственности в соответствии со статьей 243 Трудового кодекса? Часто с этим возникают сложности.

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отвечает:

Работодатель имеет право обратиться в суд в течение года с момента обнаружения причиненного ущерба. Этот день не всегда очевиден. Если с работником заключен письменный договор о полной индивидуальной материальной ответственности, то моментом обнаружения ущерба является день составления акта инвентаризационной комиссии. Если сотрудник получал ценности по разовым документам, то днем обнаружения ущерба будет день, когда работник должен отчитаться о материальных ценностях. Если стороны заключили соглашение о возмещении ущерба, а работник свою обязанность не исполняет, то срок начинает течь с того момента, когда работодатель узнал о неисполнении сотрудником своих обязанностей по соглашению о возмещении ущерба.

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