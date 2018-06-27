Работодатель имеет право обратиться в суд в течение года с момента обнаружения причиненного ущерба. Этот день не всегда очевиден. Если с работником заключен письменный договор о полной индивидуальной материальной ответственности, то моментом обнаружения ущерба является день составления акта инвентаризационной комиссии. Если сотрудник получал ценности по разовым документам, то днем обнаружения ущерба будет день, когда работник должен отчитаться о материальных ценностях. Если стороны заключили соглашение о возмещении ущерба, а работник свою обязанность не исполняет, то срок начинает течь с того момента, когда работодатель узнал о неисполнении сотрудником своих обязанностей по соглашению о возмещении ущерба.