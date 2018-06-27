Да. Работник освобождается от судебных расходов по трудовым спорам, если он является истцом. В случае если работодатель предъявляет иск о возмещении причиненного ущерба, то судебные расходы подлежат возмещению в общем порядке пропорционально размерам удовлетворенных требований.
1627 июня 2018
Может ли работодатель рассчитывать на возмещение расходов по оплате государственной пошлины в случае удовлетворения его иска о возмещении работником причиненного ущерба?
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