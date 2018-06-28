2628 июня 2018

Учреждение предоставило сотруднику имущественный вычет по НДФЛ в связи с покупкой жилья. Как определить доход для расчета алиментов?

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отвечает:

Если сотрудник пользуется правом на имущественный вычет, то алименты рассчитывайте с учетом фактически удержанного налога.

Алименты взыскивают из заработка сотрудника после удержания НДФЛ. Если человек пользуется имущественным налоговым вычетом, то в зависимости от размера вычета в течение определенного времени доходы могут полностью освобождаться от НДФЛ (п. 3 ст. 220 НК). В такой ситуации алименты удерживайте из всей суммы, начисленной сотруднику.

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