Если сотрудник пользуется правом на имущественный вычет, то алименты рассчитывайте с учетом фактически удержанного налога.

Алименты взыскивают из заработка сотрудника после удержания НДФЛ. Если человек пользуется имущественным налоговым вычетом, то в зависимости от размера вычета в течение определенного времени доходы могут полностью освобождаться от НДФЛ (п. 3 ст. 220 НК). В такой ситуации алименты удерживайте из всей суммы, начисленной сотруднику.

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