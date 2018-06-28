Максимальную сумму алиментов, которую можно удержать из дохода сотрудника, рассчитывайте без учета расходов на перевод. Ограничение по размерам распространяется только на сумму, указанную в исполнительном документе (ст. 99 Закона № 229-ФЗ).

Расходы на пересылку алиментов, предусмотренные статьей 109 СК, в эту сумму не входят. Они представляют собой не удержание, а дополнительные затраты, которые должен компенсировать сотрудник (ст. 109 СК, ч. 3 ст. 98 Закона № 229-ФЗ).

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