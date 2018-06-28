Алименты с сотрудника на содержание его детей, достигших 18-летнего возраста, удерживайте, только если в исполнительном листе есть пометка об этом. Объясняется это так. Родители обязаны обеспечивать только своих несовершеннолетних детей (ст. 80 СК).

Возраст совершеннолетия в семейном праве – 18 лет (п. 1 ст. 54 СК). Законодательство не предусматривает обязательного содержания детей после достижения ими 18-летнего возраста. При этом не имеет значения, несет родитель или совершеннолетний ребенок какие-либо дополнительные расходы или нет.

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