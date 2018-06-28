Совмещение должностей в данной ситуации не подходит. Его устанавливают, когда соответствующая штатная единица в организации вакантна. Оформите исполнение обязанностей временно отсутствующего сотрудника, то есть временное замещение. Оно предполагает, что один сотрудник будет выполнять обязанности другого параллельно со своей основной работой. Причем на него можно возложить обязанности как по аналогичной должности, так и по другой.

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Прежде чем оформить временное замещение, получите письменное согласие сотрудника. Для этого заключите с ним дополнительное соглашение к трудовому договору. В нем укажите содержание и объем дополнительной работы, срок ее выполнения и размер доплаты (ч. вторая ст. 60.2, ст. 151 ТК РФ).

Если заранее не знаете, когда основной сотрудник выйдет на работу, то не рекомендуем фиксировать в дополнительном соглашении дату окончания временного замещения. В документе просто укажите: «до выхода отсутствующего сотрудника на работу». На основании дополнительного соглашения издайте приказ о временном исполнении обязанностей.

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