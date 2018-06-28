4028 июня 2018

Начался сезон отпусков, работники уходят в отпуск. Как лучше оформить замену, обходясь при этом своими силами, – совмещением или временным замещением?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Совмещение должностей в данной ситуации не подходит. Его устанавливают, когда соответствующая штатная единица в организации вакантна. Оформите исполнение обязанностей временно отсутствующего сотрудника, то есть временное замещение. Оно предполагает, что один сотрудник будет выполнять обязанности другого параллельно со своей основной работой. Причем на него можно возложить обязанности как по аналогичной должности, так и по другой.

Прежде чем оформить временное замещение, получите письменное согласие сотрудника. Для этого заключите с ним дополнительное соглашение к трудовому договору. В нем укажите содержание и объем дополнительной работы, срок ее выполнения и размер доплаты (ч. вторая ст. 60.2, ст. 151 ТК РФ).

Если заранее не знаете, когда основной сотрудник выйдет на работу, то не рекомендуем фиксировать в дополнительном соглашении дату окончания временного замещения. В документе просто укажите: «до выхода отсутствующего сотрудника на работу». На основании дополнительного соглашения издайте приказ о временном исполнении обязанностей.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.