3728 июня 2018

Генеральный директор уходит в отпуск. У него есть заместитель. Когда руководителя нет, он всегда его замещает. Нужно ли доплачивать ему за это?

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отвечает:

Если в трудовом договоре или должностной инструкции заместителя указано, что он исполняет обязанности руководителя во время его отсутствия, то доплачивать не нужно. Это обычные обязанности сотрудника. Чиновники и суд с этим согласны (письма Минздравсоцразвития России от 12 марта 2012 г. № 22-2-897, Роструда от 24 мая 2011 г. № 1412-6-1, апелляционное определение Московского областного суда от 28 мая 2014 г. № 33-11581/2014).

Если в трудовом договоре или должностной инструкции заместителя такой обязанности нет, то доплатить придется. Причем размер доплаты нужно зафиксировать в дополнительном соглашении и приказе (ст. 60.2, 151 ТК РФ).

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