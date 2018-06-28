Если вы оформили временное замещение, то есть исполнительный директор будет выполнять дополнительную работу наряду с основной, то подписывать документы он может двумя способами. Он вправе указывать «и. о. генерального директора» либо свою основную должность «исполнительный директор». При этом ставить косую черту не нужно. Законом это не предусмотрено (п. 3.22 ГОСТ Р 6-30/2003, утвержденного постановлением Госстандарта России от 3 марта 2003 г. № 65-ст). Чтобы подтвердить полномочия, сотрудник может рядом со своей подписью дополнительно делать ссылку на приказ, по которому ему временно поручили замещать генерального директора и исполнять его обязанности.

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Если вы оформили временный перевод, то есть исполнительный директор будет выполнять только работу генерального директора, то на документах нужно указывать должность «генеральный директор».