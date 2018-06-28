Нет, нельзя. Сотрудника нужно уволить в день, который установлен в срочном трудовом договоре. То есть в день окончания отпуска основного работника. В противном случае есть риск, что срочный трудовой договор трансформируется в бессрочный (ч. четвертая ст. 58 ТК РФ). Вы получите двух работников на одной должности.

Чтобы избежать такой ситуации в будущем, не нужно конкретизировать в трудовом договоре дату его окончания. Лучше определить ее событием – выходом на работу основного сотрудника (абз. 2 ч. первой ст. 59, ч. третья ст. 79 ТК РФ).