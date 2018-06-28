Нет, нельзя. Срочный трудовой договор можно заключить на время исполнения обязанностей только одного отсутствующего работника (абз. 2 ч. первой ст. 59 ТК РФ). Единственный вариант в вашей ситуации – заключать несколько срочных договоров с временным работником по мере ухода основных сотрудников в отпуск. Когда основной работник будет выходить из отпуска, расторгайте с временным срочный трудовой договор (ч. третья ст. 79 ТК РФ). Затем заключайте новый – на время отпуска другого постоянного сотрудника.