Да, конечно.

Директора — единственного учредителя надо включать в СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Правило распространяется на учредителей, которые выполняют обязанности директора. Даже если компания не оформила с таким работником трудовой договор и директор не получает оплату, он все равно считается застрахованным сотрудником организации.

Работодатель обязан заключить трудовой договор со всеми сотрудниками, которых фактически допустил к работе [ст. 16 ТК]. В таком случае трудовые отношения возникают с первого дня работы и эту дату нужно прописать в трудовом договоре.

Если документ не оформили, это не значит, что его не должно быть. Такие разъяснения Минтруда ПФР направил в свои отделения. Поэтому директора — единственного учредителя нужно отразить в отчетности, которую страхователи сдают в ПФР.