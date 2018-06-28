4428 июня 2018

ПФР недавно выпустил письмо, в котором сообщил, что директора — единственного учредителя надо отразить в СЗВ-М. Распространяется ли правило на руководителей, с которыми компания не заключала трудовой договор?

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отвечает:

Да, конечно.

Директора — единственного учредителя надо включать в СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Правило распространяется на учредителей, которые выполняют обязанности директора. Даже если компания не оформила с таким работником трудовой договор и директор не получает оплату, он все равно считается застрахованным сотрудником организации.

Работодатель обязан заключить трудовой договор со всеми сотрудниками, которых фактически допустил к работе [ст. 16 ТК]. В таком случае трудовые отношения возникают с первого дня работы и эту дату нужно прописать в трудовом договоре.

Если документ не оформили, это не значит, что его не должно быть. Такие разъяснения Минтруда ПФР направил в свои отделения. Поэтому директора — единственного учредителя нужно отразить в отчетности, которую страхователи сдают в ПФР.

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