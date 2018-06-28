Компания может записать в СЗВ-СТАЖ 1 марта 2018 года. Фонд примет отчетность и если страхователь запишет 1 января 2018 года. Но в таком случае СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ не будут сходиться и на проверке инспекторы запросят пояснения.
2728 июня 2018
Так как компания отразит директора в СЗВ-М за март, то его надо показать и в СЗВ-СТАЖ. Какой период записывать в графе 6 раздела 3?
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