Компания может записать в СЗВ-СТАЖ 1 марта 2018 года. Фонд примет отчетность и если страхователь запишет 1 января 2018 года. Но в таком случае СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ не будут сходиться и на проверке инспекторы запросят пояснения.