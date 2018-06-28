2728 июня 2018

Так как компания отразит директора в СЗВ-М за март, то его надо показать и в СЗВ-СТАЖ. Какой период записывать в графе 6 раздела 3?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Компания может записать в СЗВ-СТАЖ 1 марта 2018 года. Фонд примет отчетность и если страхователь запишет 1 января 2018 года. Но в таком случае СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ не будут сходиться и на проверке инспекторы запросят пояснения.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.