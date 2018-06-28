Да, конечно.

По общему правилу компания на вмененке не платит НДС. Но вместе с тем НК не запрещает организации выставлять счета-фактуры. В таком случае продавец перечисляет налог в бюджет [п. 5 ст. 173 НК].

Компания на спецрежиме вправе выбирать, как сформировать цену: без налога или с налогом. Если цена не включает НДС, то таким образом компания повышает ценовую конкурентоспособность. Если продавец решает работать с НДС по конкретным операциям, то потребуется выставлять счета-фактуры и отчитываться по НДС.