Не удерживайте алименты с суточных. Они являются компенсацией расходов, связанных с командировкой.

Удерживайте алименты с компенсации за использование личного транспорта сотрудника. Она не указана в перечне выплат, с которых суммы не взыскивают. Алименты нужно удерживать со всех выплат сотруднику, предусмотренных трудовым законодательством. Исключение – выплаты из подпункта «п» пункта 2 Перечня, утвержденного постановлением Правительства от 18.07.1996 № 841. К их числу относится компенсация за изнашивание личного инструмента сотрудника. Но компенсацию за использование личного транспорта для служебных поездок к указанным выплатам приравнять нельзя. В статье 188 ТК эти выплаты значатся как разные виды компенсаций.

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