2229 июня 2018

Нужно ли удерживать алименты с суточных и компенсаций за использование личного транспорта сотрудника для служебных поездок?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Не удерживайте алименты с суточных. Они являются компенсацией расходов, связанных с командировкой.

Удерживайте алименты с компенсации за использование личного транспорта сотрудника. Она не указана в перечне выплат, с которых суммы не взыскивают. Алименты нужно удерживать со всех выплат сотруднику, предусмотренных трудовым законодательством. Исключение – выплаты из подпункта «п» пункта 2 Перечня, утвержденного постановлением Правительства от 18.07.1996 № 841. К их числу относится компенсация за изнашивание личного инструмента сотрудника. Но компенсацию за использование личного транспорта для служебных поездок к указанным выплатам приравнять нельзя. В статье 188 ТК эти выплаты значатся как разные виды компенсаций.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.