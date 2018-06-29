4429 июня 2018

Нужно ли удерживать алименты с авансов по зарплате?

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отвечает:

Семейный кодекс не обязывает удерживать алименты с доходов сотрудника чаще одного раза в месяц (ст. 109).

Алименты – это ежемесячные взыскания. Но вы вправе удерживать их в том числе и с аванса по зарплате за первую половину месяца. Ведь при расчете удержаний лишь один раз по окончании месяца вы можете столкнуться с тем, что зарплаты работника за минусом НДФЛ и уже выплаченного аванса недостаточно для взыскания всей суммы. Кроме того, вторая часть выплаты может оказаться значительно меньше первой из-за НДФЛ, который вы не удерживаете с аванса.

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