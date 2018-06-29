Да, можно.

Учреждение вправе заплатить алименты и с начисленной зарплаты. Ждать, когда сотруднику будет выплачен доход, необязательно. Объясняется это так. Законодательство не устанавливает начальный срок для удержания и перечисления алиментов. В нем сказано лишь, что рассчитаться с взыскателем нужно не позднее трех рабочих дней после выплаты дохода сотруднику (ч. 3 ст. Закона № 229-ФЗ).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>