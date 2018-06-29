2529 июня 2018

Основной работник ушел в отпуск. Ему на замену мы взяли временного по срочному трудовому договору. При этом установили, что трудовой договор с ним прекратят с даты окончания отпуска основного работника. Основной сотрудник в отпуске попал в больницу, лечение будет длительное. Когда нам увольнять срочника? Можно ли оставить его до выхода основного работника?

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отвечает:

Сотрудника нужно уволить в день, который установлен в срочном трудовом договоре. То есть в день окончания отпуска основного работника. В противном случае есть риск, что срочный трудовой договор трансформируется в бессрочный (ч. четвертая ст. 58 ТК РФ). Вы получите двух работников на одной должности.

Чтобы избежать такой ситуации в будущем, не нужно конкретизировать в трудовом договоре дату его окончания. Лучше определить ее событием – выходом на работу основного сотрудника (абз. 2 ч. первой ст. 59, ч. третья ст. 79 ТК РФ).

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