2329 июня 2018

Три сотрудника один за другим уходят в отпуск. Хотим принять на работу человека, который будет трудиться за каждого из троих. Можно ли оформить с ним один срочный трудовой договор для замены всех работников?

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отвечает:

Нет, нельзя. Срочный трудовой договор можно заключить на время исполнения обязанностей только одного отсутствующего работника (абз. 2 ч. первой ст. 59 ТК РФ). Единственный вариант в вашей ситуации – заключать несколько срочных договоров с временным работником по мере ухода основных сотрудников в отпуск. Когда основной работник будет выходить из отпуска, расторгайте с временным срочный трудовой договор (ч. третья ст. 79 ТК РФ). Затем заключайте новый – на время отпуска другого постоянного сотрудника.

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