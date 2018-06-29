1429 июня 2018

В уставе нашей компании указано, что с генеральным директором заключают срочный трудовой договор на пять лет. Но учредители хотят подписать с новым руководителем договор на три года. Можем ли мы так сделать?

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отвечает:

Все зависит от того, как срок прописан в уставе. Если в нем предусмотрен максимально возможный срок трудового договора, например, «на срок до пяти лет», то с генеральным директором можно заключить договор на меньший срок.

Если в уставе стоит конкретный срок трудовых отношений с руководителем, например три года или пять лет, то заключить договор нужно именно на этот период (ч. 1 ст. 40 Закона

от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ). В противном случае, когда истечет срок трудового договора, полномочия директора не прекратятся. Он будет действовать на основании устава и решения об избрании.

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