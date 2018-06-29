2029 июня 2018

Назначили нового генерального директора. Оформили протокол, составили приказ. Сотрудник вступил в должность 5 мая. 15 мая он поехал в банк, чтобы заменить банковскую карточку. Но ему отказали, поскольку в ЕГРЮЛ сведения о прежнем директоре. Оказывается, мы забыли проинформировать налоговую инспекцию о смене руководителя организации. Какие последствия нам грозят?

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отвечает:

О смене генерального директора нужно сообщить в налоговую инспекцию в течение трех дней с момента, когда новый директор приступил к исполнению обязанностей в соответствии с приказом (п. 5 ст. 5 Закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ). Если этого не сделать или подать сведения позже, налоговая инспекция может оштрафовать руководителя организации на 5000 рублей (ч. 3 ст. 14.25, ст. 23.61 КоАП РФ).

Все сделки, которые заключил новый генеральный директор до внесения сведений о нем в ЕГРЮЛ, суд может признать недействительными. До тех пор, пока сведений о руководителе организации нет в реестре юридических лиц, он не вправе заключать сделки от имени компании (постановления Президиума ВАС РФ от 24 июля 2007 г. № 3259/07, ФАС Московского округа от 13 августа 2007 г. № КГ-А40-7913/07).

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