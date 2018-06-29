Нет, потому что вы не сможете представить необходимые документы.

Компания применяют ставку НДС 0 процентов, когда экспортирует товар [подп. 1 п. 1 ст. 164 НК]. То есть когда вывозит их в таможенной процедуре экспорта. При этом важно, пересекает товар границу или нет, а получатель товара значения не имеет.

Чтобы применять ставку 0 процентов, право на нее необходимо подтвердить. Для этого компания в течение 180 дней после отгрузки представляет в налоговую документы из статьи 165 НК. В перечне есть контракт с иностранной организацией. Так как вы отгружаете товар российской компании, то такого документа у вас нет. Значит, подтвердить нулевую ставку у вас не получится.

При отгрузке за границу российскому контрагенту продавец применит обычную ставку — 10 или 18 процентов.