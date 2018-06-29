1529 июня 2018

Поставляем товар филиалу российской компании, который зарегистрирован за рубежом. Наш товар облагается НДС по ставке 18 процентов. Можем мы сразу применять эту ставку или надо подождать 180 дней?

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отвечает:

Вы вправе сразу применять ставку 18 процентов при экспорте.

С 1 января 2018 года компания вправе сразу отказаться от нулевой ставки при экспорте [п. 7 ст. 164 НК]. Для этого в инспекцию нужно подать заявление в свободной форме. Сделать это надо не позднее 1-го числа первого месяца того квартала, с которого налогоплательщик прекращает применять нулевую ставку.

Платить налог по обычным ставкам потребуется по всем экспортным операциям в течение следующих 12 месяцев. Если такой экспорт — не разовая операция, то отказ может быть невыгоден продавцу.

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