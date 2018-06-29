Вы вправе сразу применять ставку 18 процентов при экспорте.

С 1 января 2018 года компания вправе сразу отказаться от нулевой ставки при экспорте [п. 7 ст. 164 НК]. Для этого в инспекцию нужно подать заявление в свободной форме. Сделать это надо не позднее 1-го числа первого месяца того квартала, с которого налогоплательщик прекращает применять нулевую ставку.

Платить налог по обычным ставкам потребуется по всем экспортным операциям в течение следующих 12 месяцев. Если такой экспорт — не разовая операция, то отказ может быть невыгоден продавцу.