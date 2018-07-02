282 июля 2018

Чаще всего компании начинают новую нумерацию документов с нового года. Вправе ли мы начинать заново нумеровать документы каждый квартал?

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отвечает:

Да, для этого нет запретов.

Например, если у организации много отгрузок, то она вправе начинать нумеровать счета-фактуры заново даже каждый месяц. Главное, чтобы в документах не совпали сразу и номер, и дата.

Нумерация счетов-фактур должна быть возрастающей и сквозной. Период возобновления нумерации может быть любым: день, месяц, квартал, год. Номер может состоять не только из цифр, но и букв, разделительных знаков. Более того, компания вправе получить вычет НДС даже с погрешностью в номере [письмо Минфина от 12.01.2017 № 03-07-09/411].

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