Да, для этого нет запретов.

Например, если у организации много отгрузок, то она вправе начинать нумеровать счета-фактуры заново даже каждый месяц. Главное, чтобы в документах не совпали сразу и номер, и дата.

Нумерация счетов-фактур должна быть возрастающей и сквозной. Период возобновления нумерации может быть любым: день, месяц, квартал, год. Номер может состоять не только из цифр, но и букв, разделительных знаков. Более того, компания вправе получить вычет НДС даже с погрешностью в номере [письмо Минфина от 12.01.2017 № 03-07-09/411].

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