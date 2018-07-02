Чтобы решить, платить ли ежемесячные авансы, подсчитайте среднеквартальную выручку.

Компания перечисляет авансовые платежи по налогу на прибыль ежемесячно и зачитывает их в счет авансов по итогам отчетных периодов (ст. 286 НК). Порядок расчета ежемесячных платежей такой, что у компании часто получается переплата. Но можно перечислять только квартальные авансы.

Если среднеквартальная выручка за четыре квартала подряд не превышала в среднем 15 млн руб., нужно платить только квартальные авансы по налогу на прибыль (п. 3 ст. 286 НК). Это не право компании, а правило. Чтобы его применить, не надо заявлять об этом в налоговую инспекцию (письмо ФНС от 13.04.2010 № 3-2-09/46). Освобождение от уплаты ежемесячных авансовых платежей компания получает автоматически.

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Тем не менее лучше будет сообщить об этом в налоговую в свободной форме, чтобы у инспекторов не возникло вопросов.

Посчитайте выручку за предыдущие четыре квартала. Минфин разъяснил, что нужно учитывать последовательно идущие кварталы независимо от того, в какой налоговый период они входили (письмо от 24.12.2012 № 03-03-06/1/716).

В вашем случае период для расчета будет с начала II квартала 2017-го по I квартал 2018 года. В расчете участвуют только доходы от реализации по статье 249 НК. Если сумма не превысит 60 млн руб., ежемесячные авансы во II квартале 2018 года перечислять не нужно.

В декларации по налогу на прибыль за I квартал подраздел 1.2 раздела 1 не заполняйте, по строкам 290–310 листа 02 проставьте прочерк. В июле вновь посчитайте среднеквартальную выручку. Если она превысит лимит, то рассчитайте ежемесячные авансы к уплате на III квартал и отразите их в декларации по налогу на прибыль за полугодие.

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