Использовать одну кассу одновременно на двух торговых точках опасно, могут возникнуть претензии со стороны налоговиков.

При регистрации ККТ в заявлении необходимо прописать адрес и место установки (п. 2 ст. 4.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). УФНС по Москве считает, что использовать одну кассу на нескольких торговых местах в одном здании нельзя (письмо от 02.03.2011 № 17–26/019349@).

Налоговики аргументируют свое мнение тем, что торговое место — это обособленное пространство и отдельное оборудование. Торговое место тоже нужно записать в заявлении на регистрацию кассы.

Из договора аренды должно быть ясно, какое именно имущество передают компании (п. 3 ст. 607 ГК). Части помещения можно обозначить на плане и приложить его к договору. Также арендодатели могут заранее обособить торговые места, пронумеровать их и прописывать номера в договорах аренды. В вашем случае важно, как в договоре обозначили площади.

Инспекторы на местах сообщили, что, если компания продает товары в торговом центре и там нет нумерации отделов, тогда она может выбивать чеки по одной кассе. Но если отделы пронумерованы, тогда уже адреса торговых точек совпадать не будут и потребуется применять две разные кассы.

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