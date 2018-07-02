322 июля 2018

В I квартале сотрудник ездил в командировку. Начислили суточные, а стоимость билетов не списали. Отчетность уже сдали, на сотруднике висит стоимость билетов. Можно ли списать эти расходы в мае?

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отвечает:

Вы можете списать расходы прошлого квартала в текущем.

Работники иногда представляют документы о тратах в командировке с опозданием. Но это не значит, что расходы учесть не получится.

Компания вправе учитывать стоимость билетов в расходах (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК). Их признают на дату, когда руководитель утвердил авансовый отчет (подп. 5 п. 7 ст. 272 НК). Пусть работник составит отчет и приложит к нему билеты.

До тех пор, пока сотрудник не отчитался, стоимость проездных документов — его долг перед компанией.

Когда пройдет три года, долг станет безнадежным. Тогда списать траты как командировочные не получится.

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