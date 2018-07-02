282 июля 2018

Компания расторгла трудовой договор с сотрудницей по соглашению сторон. После увольнения она узнала, что беременна, и написала заявление о восстановлении на работе. Вправе ли мы ей отказать?

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отвечает:

Восстановите сотрудницу на работе.

Работодатель не вправе уволить беременную по своей инициативе (ст. 261 ТК). Соглашение сторон не относится к инициативе работодателя. Но компания проиграет в суде, если откажется отменить увольнение (определение Московского городского суда от 28.02.2017 № 33–6369/2017). В вашем случае сотрудница уволилась, но после этого узнала, что беременна. Она вправе отказаться исполнять соглашение сторон, если это негативно повлияет на будущее ее малыша. А если компания откажется восстановить будущую маму на работе, суд сочтет это увольнением по инициативе работодателя.

Нельзя отказаться восстанавливать работницу только потому, что на момент увольнения работодатель не знал, что она беременна (п. 25 постановления Пленума Верховного суда от 28.01.2014 № 1).

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