Восстановите сотрудницу на работе.

Работодатель не вправе уволить беременную по своей инициативе (ст. 261 ТК). Соглашение сторон не относится к инициативе работодателя. Но компания проиграет в суде, если откажется отменить увольнение (определение Московского городского суда от 28.02.2017 № 33–6369/2017). В вашем случае сотрудница уволилась, но после этого узнала, что беременна. Она вправе отказаться исполнять соглашение сторон, если это негативно повлияет на будущее ее малыша. А если компания откажется восстановить будущую маму на работе, суд сочтет это увольнением по инициативе работодателя.

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Чем опасны конфликты с беременными работницами

Нельзя отказаться восстанавливать работницу только потому, что на момент увольнения работодатель не знал, что она беременна (п. 25 постановления Пленума Верховного суда от 28.01.2014 № 1).