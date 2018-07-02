322 июля 2018

Как отразить в учете нежилое помещение, которое получило учреждение по договору безвозмездного пользования на пять лет от коммерческой организации, и по какой стоимости?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Если учреждению-арендатору предоставили имущество в пользование по цене значительно ниже рыночной стоимости, в бухучете право пользования активом отражают по справедливой стоимости (п. 26 стандарта «Аренда» (утвержден приказом Минфина от 31.12.2016 № 258н)). Определяют ее методом рыночных цен — как если бы право пользования имуществом было предоставлено на рыночных условиях.

Чтобы отразить в учете объект учета аренды, который возник по договору безвозмездного пользования имуществом в течение пяти лет, действуйте так.

1. Определите справедливую цену аренды аналогичного объекта недвижимости в регионе при условии заключения договора аренды на срок пять лет. Методика определения справедливой цены регламентирована пунктами 55, 57, 58 стандарта «Концептуальные основы» (приказ Минфина от 31.12.2016 № 256н).

2. Рассчитайте, сколько учреждению пришлось бы заплатить за аренду помещения в течение пяти лет, если бы оно использовало его по договору аренды.

В учете право безвозмездного пользования активом оформляют проводкой:

ДЕБЕТ 0 111 X0 351
КРЕДИТ 0 401 40 182
— отражено право пользования активом.

В течение срока пользования имуществом, установленного договором, право пользования активом амортизируют методом, который применяют для амортизации объектов основных средств, аналогичных полученному имуществу (п. 21 стандарта «Аренда»). В учете амортизацию права безвозмездного пользования активом отражают так:

ДЕБЕТ 0 109 00 271 (0 401 20 271)
КРЕДИТ 0 104 40 451
— начислена амортизация в сумме арендной платы за месяц;

ДЕБЕТ 0 401 40 182
КРЕДИТ 0 401 10 182
— признаны одновременно доходы будущих периодов в составе текущего финансового результата.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.