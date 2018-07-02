Если учреждению-арендатору предоставили имущество в пользование по цене значительно ниже рыночной стоимости, в бухучете право пользования активом отражают по справедливой стоимости (п. 26 стандарта «Аренда» (утвержден приказом Минфина от 31.12.2016 № 258н)). Определяют ее методом рыночных цен — как если бы право пользования имуществом было предоставлено на рыночных условиях.

Чтобы отразить в учете объект учета аренды, который возник по договору безвозмездного пользования имуществом в течение пяти лет, действуйте так.

1. Определите справедливую цену аренды аналогичного объекта недвижимости в регионе при условии заключения договора аренды на срок пять лет. Методика определения справедливой цены регламентирована пунктами 55, 57, 58 стандарта «Концептуальные основы» (приказ Минфина от 31.12.2016 № 256н).

2. Рассчитайте, сколько учреждению пришлось бы заплатить за аренду помещения в течение пяти лет, если бы оно использовало его по договору аренды.

В учете право безвозмездного пользования активом оформляют проводкой:

ДЕБЕТ 0 111 X0 351

КРЕДИТ 0 401 40 182

— отражено право пользования активом.

В течение срока пользования имуществом, установленного договором, право пользования активом амортизируют методом, который применяют для амортизации объектов основных средств, аналогичных полученному имуществу (п. 21 стандарта «Аренда»). В учете амортизацию права безвозмездного пользования активом отражают так:

ДЕБЕТ 0 109 00 271 (0 401 20 271)

КРЕДИТ 0 104 40 451

— начислена амортизация в сумме арендной платы за месяц;

ДЕБЕТ 0 401 40 182

КРЕДИТ 0 401 10 182

— признаны одновременно доходы будущих периодов в составе текущего финансового результата.