Сначала надо определить вид аренды — классифицировать объект по договору аренды. Отношения по договору аренды срочного пользования (на три месяца), в рамках которого платежи являются только платой за пользование банкоматом и ковриками, классифицируются как объекты учета операционной аренды (п. 15 стандарта «Аренда»). Таким образом, если в вашей ситуации арендная плата не включает в себя плату за выкуп, то это операционная аренда.

На момент ответа на этот вопрос новых балансовых счетов для учета в инструкциях № 157н и № 174н не было. Их привел Минфин в Методических указаниях (доведены письмом от 13.12.2017 № 02-07-07/83464). В них есть такие проводки для арендатора:

ДЕБЕТ Х 111 X0 351

КРЕДИТ Х 302 24 730

— признано первоначально право пользования объектом;

ДЕБЕТ Х 109 4Х 224 (Х 401 20 224)

КРЕДИТ Х 104 ХХ 451

— начислена амортизация на право пользования активом (ежемесячно);

ДЕБЕТ Х 302 2X 830

КРЕДИТ Х 201 11 610

— оплачены расходы на содержание используемого имущества (условные арендные платежи) в размере фактических расходов.