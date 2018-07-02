Если порядок эксплуатации основного средства или его составных частей требует замены детали, затраты на такую замену включают в стоимость объекта. Одновременно стоимость основного средства уменьшают на стоимость выбываемой запчасти и относят на финансовый результат текущего периода (п. 27 стандарта «Основные средства»).

Учреждение имеет право самостоятельно установить группы основных средств, для которых оно будет увеличивать или уменьшать балансовую стоимость при замене запчастей, а также группы, для которых делать этого не будет (п. 24 «Основные средства»). Можно прописать и то, что учреждение не применяет положения пункта 27 стандарта «Основные средства» ни для каких основных средств.

Если определить остаточную стоимость замененной части не удается, сумму можно приравнять к затратам на ее замену на момент их признания. Таким образом, стоимость выбываемой запчасти следует устанавливать как справедливую стоимость (п. 55, 57, 58 стандарта «Концептуальные основы»). Если это невозможно, то есть другой вариант: уменьшить стоимость самого объекта на ту же величину, на которую она была увеличена за счет установки новой запчасти. Это не означает, что не надо отражать в учете никаких манипуляций с основным средством вообще. Следует сначала увеличить балансовую стоимость в корреспонденции со счетом 106 01, на котором нужно накопить все затраты на замену, то есть и стоимость новых запчастей, и стоимость работ. А затем уменьшить стоимость этого же основного средства, отнеся сумму уменьшения стоимости на финансовый результат — в дебет счета 401 20.