212 июля 2018

Бюджетное учреждение будет сдавать часть здания в операционную аренду. Нужно ли учесть эту часть как инвестиционную недвижимость?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Если учредитель передал здание бюджетному учреждению для оказания государственных (муниципальных) услуг, то часть здания, передаваемая в аренду, не является инвестиционной недвижимостью.

Инвестиционная недвижимость — это недвижимость или ее часть, а также движимое имущество, которое составляет с указанным объектом единый имущественный комплекс, находящийся во владении или пользовании учреждения с целью получения платы за пользование имуществом или увеличения стоимости недвижимого имущества. Это имущество не предназначено для выполнения государственных услуг или для продажи.

Минфин считает, что учет инвестиционной недвижимости ведут только специализированные учреждения, которые занимаются имущественными отношениями: министерства, департаменты, комитеты. А бюджетные учреждения не могут заниматься деятельностью по управлению имуществом и не имеют в составе основных средств инвестиционной недвижимости.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.