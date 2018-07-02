Если учредитель передал здание бюджетному учреждению для оказания государственных (муниципальных) услуг, то часть здания, передаваемая в аренду, не является инвестиционной недвижимостью.

Инвестиционная недвижимость — это недвижимость или ее часть, а также движимое имущество, которое составляет с указанным объектом единый имущественный комплекс, находящийся во владении или пользовании учреждения с целью получения платы за пользование имуществом или увеличения стоимости недвижимого имущества. Это имущество не предназначено для выполнения государственных услуг или для продажи.

Минфин считает, что учет инвестиционной недвижимости ведут только специализированные учреждения, которые занимаются имущественными отношениями: министерства, департаменты, комитеты. А бюджетные учреждения не могут заниматься деятельностью по управлению имуществом и не имеют в составе основных средств инвестиционной недвижимости.