312 июля 2018

Избрали сотрудника на должность генерального директора. На руках есть несколько документов: протокол общего собрания участников, приказ о вступлении в должность, трудовой договор и выписка из ЕГРЮЛ. Какую дату считать днем начала трудовых отношений?

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отвечает:

По трудовому законодательству отношения с генеральным директором как с работником начинаются с даты вступления в должность. Она указана в решении или протоколе об избрании на должность и должна быть зафиксирована в трудовом договоре и приказе в качестве даты начала работы. Эту же дату отразите и в трудовой книжке директора в качестве даты приема.

Протокол общего собрания участников общества является основанием заключить трудовой договор с генеральным директором. В свою очередь на основании трудового договора оформляют приказ о приеме на работу или о вступлении в должность (ст. 63, п. 3 ст. 69 Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, ст. 37, п. 1 ст. 40 Закона от 8 февраля 1998 г.№ 14-ФЗ).

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