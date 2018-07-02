222 июля 2018

Приняли генерального директора по срочному трудовому договору на пять лет. 1 июля срок договора заканчивается. Можно ли продлить срочный трудовой договор еще на пять лет?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нет, нельзя. С руководителем организации по соглашению сторон вы можете заключить новый срочный трудовой договор (абз. 8 ч. вторая ст. 59 ТК РФ). Законодательство, по общему правилу, не предусматривает возможность переоформить или продлить срочный трудовой договор. Исключение есть только для отдельных категорий сотрудников (беременных женщин и педагогов). Если вы письменным соглашением продлите срочный трудовой договор, то фактически он станет бессрочным.

Если компания планирует продолжить трудовые отношения с генеральным директором на определенный срок, прекратите действующий трудовой договор по общим правилам. Издайте приказ об увольнении, внесите запись в трудовую книжку, выплатите работнику окончательный расчет (ст. 84.1 ТК РФ). После оформите генерального директора по новому срочному трудовому договору, срок которого не должен превышать пять лет (ч. первая ст. 58 ТК РФ).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.