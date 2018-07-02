Нет, нельзя. С руководителем организации по соглашению сторон вы можете заключить новый срочный трудовой договор (абз. 8 ч. вторая ст. 59 ТК РФ). Законодательство, по общему правилу, не предусматривает возможность переоформить или продлить срочный трудовой договор. Исключение есть только для отдельных категорий сотрудников (беременных женщин и педагогов). Если вы письменным соглашением продлите срочный трудовой договор, то фактически он станет бессрочным.

Если компания планирует продолжить трудовые отношения с генеральным директором на определенный срок, прекратите действующий трудовой договор по общим правилам. Издайте приказ об увольнении, внесите запись в трудовую книжку, выплатите работнику окончательный расчет (ст. 84.1 ТК РФ). После оформите генерального директора по новому срочному трудовому договору, срок которого не должен превышать пять лет (ч. первая ст. 58 ТК РФ).