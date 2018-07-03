383 июля 2018

У компании несколько видов деятельности. Один из них дает право на пониженный тариф страховых взносов. Как применять льготу в 2018 году?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Организация вправе уплачивать страховые взносы по пониженным тарифам, если выполняет все условия кодекса.

Право на пониженный тариф по взносам у компании возникает, если доход по одному льготному виду деятельности составляет не менее 70 процентов от общей величины доходов. При этом общий объем доходов нужно определять нарастающим итогом за I квартал, полугодие, девять месяцев и год. То есть по окончании каждого отчетного периода по взносам компании нужно проверить, осталось ли у нее право на льготный тариф. При этом берут в расчет доходы от всех видов деятельности организации [п. 6 ст. 427 НК].

Представить расчет нужно не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом [п. 7 ст. 431 НК]. В зависимости от того, по какой статье кодекса компания применяет пониженный тариф, она оформит одно из приложений 5–7 к разделу 1 расчета по взносам. Так инспекторы поймут, что льготный тариф компания использует законно.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.