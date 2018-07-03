Организация вправе уплачивать страховые взносы по пониженным тарифам, если выполняет все условия кодекса.

Право на пониженный тариф по взносам у компании возникает, если доход по одному льготному виду деятельности составляет не менее 70 процентов от общей величины доходов. При этом общий объем доходов нужно определять нарастающим итогом за I квартал, полугодие, девять месяцев и год. То есть по окончании каждого отчетного периода по взносам компании нужно проверить, осталось ли у нее право на льготный тариф. При этом берут в расчет доходы от всех видов деятельности организации [п. 6 ст. 427 НК].

Представить расчет нужно не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом [п. 7 ст. 431 НК]. В зависимости от того, по какой статье кодекса компания применяет пониженный тариф, она оформит одно из приложений 5–7 к разделу 1 расчета по взносам. Так инспекторы поймут, что льготный тариф компания использует законно.

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