483 июля 2018

Как облагать взносами выплаты по гражданско-правовому договору?

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отвечает:

Взносы нужно платить с вознаграждений за работу. Это объект по страховым взносам [п. 2 ст. 420 НК]. При этом в отличие от трудового выплаты по гражданско-правовому договору не облагают взносами в ФСС на страхование от временной нетрудоспособности и в связи с материнством [подп. 2 п. 3 ст. 422 НК].

Взносы в Пенсионный фонд начисляют так же, как и по трудовым договорам. Исключение для взносов в ПФР по дополнительному тарифу в связи с особыми условиями работы. Их начисляют только сотрудникам. Ведь в статье 428 НК прописали дополнительные тарифы в связи с условиями труда на рабочем месте, а у наемника по гражданскому договору такого места нет.

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