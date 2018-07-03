Взносы нужно платить с вознаграждений за работу. Это объект по страховым взносам [п. 2 ст. 420 НК]. При этом в отличие от трудового выплаты по гражданско-правовому договору не облагают взносами в ФСС на страхование от временной нетрудоспособности и в связи с материнством [подп. 2 п. 3 ст. 422 НК].

Взносы в Пенсионный фонд начисляют так же, как и по трудовым договорам. Исключение для взносов в ПФР по дополнительному тарифу в связи с особыми условиями работы. Их начисляют только сотрудникам. Ведь в статье 428 НК прописали дополнительные тарифы в связи с условиями труда на рабочем месте, а у наемника по гражданскому договору такого места нет.

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