Суммы нужно отразить в расчете в месяце, когда компания получила возмещение. При этом не важно, когда выплатили работникам пособия, за которые теперь вернули деньги из ФСС.

Приложение 2 к разделу 1 отчета предназначено для страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством [Порядок, утв. приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@]. В приложении отражают зачет взносов.

По строке 080 приложения 2 к разделу 1 суммы возмещенных ФСС расходов за периоды с 2017 года отразите в графах, которые соответствуют месяцу, когда фонд выплатил деньги [п. 11.14 Порядка].

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По строке 090 за каждый месяц отчетного периода, в котором сумма трат на пособия не превысила сумму взносов, в графе «признак» поставьте код 1. Если расходы на больничные оказались больше, в этой строке проставьте признак 2 [абз. 2 п. 11.15 Порядка].

Если расходы на выплату страхового обеспечения окажутся выше суммы исчисленных страховых взносов в целом за последние три месяца отчетного периода, в графе 4 строки 090 также покажите признак 2.

Данные из строки 090 приложения 2 к разделу 1 расчета отразите в разделе 1 расчета. Суммы к уплате в бюджет пропишите по строкам 110–113 с признаком 1. Если же получилось, что ФСС задолжал компании, то заполняйте строки 120–123 с признаком 2.

Важно учесть одно правило. В разделе 1 расчета нельзя одновременно заполнить строку 110 «Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период» и строку 120 «Сумма превышения расходов над исчисленными страховыми взносами за расчетный (отчетный) период» [п. 5.21 Порядка].

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