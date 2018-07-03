273 июля 2018

Работник изменил фамилию. В связи с этим он поменял карточку СНИЛС, а ИНН не обновил. Как подать корректировочный РСВ?

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отвечает:

Подавать уточненный расчет не нужно.

Если такая необходимость появится, инспекторы сами попросят откорректировать персонифицированные данные: СНИЛС, ИНН, Ф. И. О. В таком случае компания получит информационное сообщение.

Когда «физик» меняет фамилию, ИНН остается прежним. Работник может обратиться в налоговую по месту жительства и получить обновленное свидетельство. ИНН в нем будет прежний, но уже с актуальными Ф. И. О. Когда налогоплательщик получит новое свидетельство, прежний документ станет недействительным.

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