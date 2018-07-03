Да, вы можете принять работника со статусом индивидуального предпринимателя, если ваша организация не является государственным или муниципальным унитарным предприятием или органом власти. Закон не запрещает индивидуальному предпринимателю занимать должность руководителя организации, в том числе руководителя государственного или муниципального учреждения (ст. 66 и 123.22 ГК РФ, ст. 9.2 Закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ, Закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ).

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Инспекторы видят схему в договорах с предпринимателями

Запрет заниматься предпринимательством распространяется на руководителей унитарных предприятий, а также государственных и муниципальных органов власти (ст. 21 Закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ, ст. 12.1 Закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ). Нарушение запрета будет основанием расторгнуть трудовые отношения (подп. «ж» п. 2 постановления Правительства РФ от 16 марта 2000 г. № 234, ч. 1 ст. 13.1 Закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ).