313 июля 2018

Впервые оформляю на работу директора. Знаю, что должна проверить его по реестру дисквалифицированных лиц. Подскажите, куда направлять запрос?

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отвечает:

Запрос о дисквалификации направляйте в любую территориальную налоговую инспекцию ФНС России или получите сведения через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) (подп. 5.5.13 п. 5 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506). Адрес местонахождения компании или директора не влияет на выбор инспекции. За предоставление сведений заплатите 100 рублей (п. 1 постановления Правительства РФ от 3 июля 2014 г. № 615).

Запрос вы можете оформить в бумажном или электронном виде и передать его непосредственно в налоговый орган или МФЦ лично, по почте или через Интернет. В электронном виде направляйте запрос через официальный сайт ФНС России или Единый портал государственных и муниципальных услуг. Форму запроса для физических лиц и организаций вы найдете в письме ФНС России от 28 декабря 2011 г. № ПА-4-6/22455. Ответ на запрос вы получите через пять рабочих дней (п. 10 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 31 декабря 2014 № НД-7-14/700@).

Проверить директора можно и с помощью специального сервиса на сайте ФНС России (письмо ФНС России от 13 февраля 2014 г. № СА-4-14/2279).

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