173 июля 2018

Какие в 2018 году действуют нормы по обеспечению учащихся-сирот бесплатным питанием, одеждой и обувью?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нормы обеспечения сирот питанием, одеждой и обувью за счет средств федерального бюджета утверждены постановлением Правительства от 18.09.2017 № 1117.

Закупки учреждение проводит по нормам Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Но если в учебном заведении нет горячего питания или есть только одноразовое горячее питание, а также по желанию обучающегося сироте выдают ежемесячную денежную компенсацию в размере, необходимом для приобретения продуктов питания. Для покупки одежды, обуви и мягкого инвентаря такую компенсацию выдают ежеквартально. Размер компенсации образовательное учреждение определяет исходя из цен на продукты питания, комплект одежды, обуви и мягкий инвентарь на одного обучающегося в год по данным территориального органа Росстата.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.