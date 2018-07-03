Нормы обеспечения сирот питанием, одеждой и обувью за счет средств федерального бюджета утверждены постановлением Правительства от 18.09.2017 № 1117.

Закупки учреждение проводит по нормам Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Но если в учебном заведении нет горячего питания или есть только одноразовое горячее питание, а также по желанию обучающегося сироте выдают ежемесячную денежную компенсацию в размере, необходимом для приобретения продуктов питания. Для покупки одежды, обуви и мягкого инвентаря такую компенсацию выдают ежеквартально. Размер компенсации образовательное учреждение определяет исходя из цен на продукты питания, комплект одежды, обуви и мягкий инвентарь на одного обучающегося в год по данным территориального органа Росстата.