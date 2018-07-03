Образовательное учреждение ежемесячно предоставляет сиротам проездные билеты на городской, пригородный транспорт, в сельской местности — на внутрирайонный транспорт (кроме такси). А один раз в год учреждение оплачивает проезд к месту жительства и обратно к месту учебы:

поездами дальнего следования в плацкартных вагонах в поездах любой категории, поездами пригородного сообщения;

самолетами в салоне экономического класса;

на местах IV категории кают судов транспортных линий;

на местах III категории кают судов транспортных маршрутов;

автобусами по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении.

Важная статья:

Как списать проблемные расходы на проезд и компенсировать их командированному

По желанию учащегося ему могут компенсировать стоимость проезда при предъявлении в образовательную организацию проездных документов или билетов в течение месяца, следующего за месяцем проезда.