Образовательное учреждение ежемесячно предоставляет сиротам проездные билеты на городской, пригородный транспорт, в сельской местности — на внутрирайонный транспорт (кроме такси). А один раз в год учреждение оплачивает проезд к месту жительства и обратно к месту учебы:
- поездами дальнего следования в плацкартных вагонах в поездах любой категории, поездами пригородного сообщения;
- самолетами в салоне экономического класса;
- на местах IV категории кают судов транспортных линий;
- на местах III категории кают судов транспортных маршрутов;
- автобусами по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении.
По желанию учащегося ему могут компенсировать стоимость проезда при предъявлении в образовательную организацию проездных документов или билетов в течение месяца, следующего за месяцем проезда.