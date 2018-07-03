243 июля 2018

В каком документе сказано, что может проверить казначейство в бюджетных учреждениях?

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отвечает:

Правила выполнения полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере утверждены в постановлении Правительства от 28.11.2013 № 1092.

В нем определены в том числе вопросы планирования и проведения контрольных мероприятий. Однако этот документ не в полной мере раскрывает данные вопросы. Поэтому в Бюджетный кодекс внесли изменения, согласно которым ввели стандарты осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

Стандарты должны четко регламентировать контрольную деятельность и позволить ввести унифицированные процедуры проведения контрольных мероприятий, а также выработать единые подходы к классификации нарушений и мере ответственности. Например, стандарт по проверке использования субсидий федеральными бюджетными и автономными учреждениями.

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