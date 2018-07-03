253 июля 2018

Что выдаст казначейство учреждению, если выявит нарушения при проверке субсидий?

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отвечает:

Нарушения, которые выявлены в ходе проверки и подлежат устранению объектами контроля, отражаются в предписаниях. А те нарушения, которые выявлены в ходе проверки и не подлежат устранению объектами контроля, отражаются в представлениях.

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