Нарушения, которые выявлены в ходе проверки и подлежат устранению объектами контроля, отражаются в предписаниях. А те нарушения, которые выявлены в ходе проверки и не подлежат устранению объектами контроля, отражаются в представлениях.
253 июля 2018
Что выдаст казначейство учреждению, если выявит нарушения при проверке субсидий?
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