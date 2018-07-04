224 июля 2018

Сотрудница с февраля ушла в декрет. Сейчас ей требуется справка 2-НДФЛ для оформления в соцзащите ежемесячной выплаты на ребенка из материнского капитала. Нужно ли показывать в 2-НДФЛ пособие по беременности и родам в качестве дохода?

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отвечает:

В 2-НДФЛ не нужно отражать пособие в качестве дохода.

Компания обязана представить сотруднику по его требованию сведения, которые связаны с работой (ст. 62 ТК). Справка 2-НДФЛ содержит данные о заработке, ее необходимо оформить в любое время, если работник попросил об этом.

Пособие по беременности и родам — тоже доход работника. Это пособие полностью освобождено от НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК). Такие выплаты в справке не отражают (письмо Минфина от 04.04.2007 № 03-04-06-01/109).

Но правило применяют только к пособиям, которые работодатель назначает сотруднику по закону и выплачивает за счет ФСС (ст. 183 ТК, ст. 4.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Если компания выплатит пособие сотруднику сверх нормы, то на разницу нужно будет начислить НДФЛ и отразить ее в качестве дохода в справке 2-НДФЛ (письмо Минфина от 12.02.2009 № 03-03-06/1/60).

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