В 2-НДФЛ не нужно отражать пособие в качестве дохода.

Компания обязана представить сотруднику по его требованию сведения, которые связаны с работой (ст. 62 ТК). Справка 2-НДФЛ содержит данные о заработке, ее необходимо оформить в любое время, если работник попросил об этом.

Пособие по беременности и родам — тоже доход работника. Это пособие полностью освобождено от НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК). Такие выплаты в справке не отражают (письмо Минфина от 04.04.2007 № 03-04-06-01/109).

Но правило применяют только к пособиям, которые работодатель назначает сотруднику по закону и выплачивает за счет ФСС (ст. 183 ТК, ст. 4.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Если компания выплатит пособие сотруднику сверх нормы, то на разницу нужно будет начислить НДФЛ и отразить ее в качестве дохода в справке 2-НДФЛ (письмо Минфина от 12.02.2009 № 03-03-06/1/60).

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