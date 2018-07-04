04 июля 2018

Наша компания платит ежемесячные авансы из фактически полученной прибыли. В акте контрагенту за март по ошибке выставили аренду четырех машин вместо пяти. Но арендатор провел оплату верно. Документы по аренде за март исправили. Можно ли в мае отразить доходы, которые по ошибке не учли в марте?

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отвечает:

Безопаснее уточнить налоговую базу за три месяца 2018 года.

Компания не отразила доход вовремя. Значит, вы занизили налоговую базу и авансовый платеж по налогу на прибыль по итогам трех месяцев 2018 года. Если инспекторы обнаружат ошибку, они не оштрафуют компанию, но начислят пени (п. 3 ст. 58 НК).

Компания обязана исправлять отчетность, когда неверно посчитала налоговую базу и занизила налог (ст. 54, 81 НК). Вы не занизили сумму налога, ведь его можно будет определить, когда закончится 2018 год. Поэтому налоговики не начислят штраф.

Рассчитайте пени на сумму аванса, которую доплатите с опозданием и перечислите все вместе. Пени считают за каждый день просрочки в размере 1/300 ключевой ставки, а начиная с 31-го календарного дня — 1/150 ключевой ставки от суммы налога (п. 4 ст. 75 НК).

Чтобы не спорить с инспекторами, декларацию за первые три месяца 2018 года безопаснее уточнить. Тогда суммы в отчетности сойдутся с данными налоговиков об уплате авансов.

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