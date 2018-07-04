234 июля 2018

У компании было два филиала. Один из них пришлось закрыть в апреле 2018 года. Остался долг по транспортному налогу. В какую инспекцию нужно платить налог?

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отвечает:

Транспортный налог нужно платить по месту, где зарегистрировали автомобиль.

Когда компания закрывает подразделение, она снимает его с учета в местной налоговой. На это у инспекторов есть 10 рабочих дней после того, как они получили заявление от компании, что она закрывает подразделение (п. 9 Порядка, утв. приказом Минфина от 05.11.2009 № 114н). Все сведения о расчетах компании с бюджетом инспекторы передают в ИФНС по месту главного офиса.

Налог за транспорт нужно платить в бюджет по местонахождению автомобиля (ст. 363 НК). Считается, что это или адрес компании, или адрес подразделения (п. 24.3 Правил, утв. приказом МВД от 24.11.2008 № 1001).

Когда подразделение уже закрыли, перечисляйте транспортный налог в свою ИФНС, но в платежке запишите код ОКТМО территории, где закрыли филиал (письмо ФНС от 04.04.2017 № БС-4-21/6264).

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