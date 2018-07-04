204 июля 2018

Компания приобрела недвижимость, которая обременена арендой до 2020 года. Зарегистрировали здание 28 апреля. Акт приема-передачи подписали 2 мая. Каким числом нужно поставить на учет недвижимость?

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отвечает:

Поставьте на баланс покупку в мае.

Компания принимает к учету основное средство по акту приема-передачи, который утверждает руководитель компании. На основании этого акта бухгалтер открывает инвентарную карточку (п. 38Указаний, утв. приказом Минфина от 13.10.2003 № 91н).

Акт приема-передачи вы подписали в мае, недвижимость вы вправе принять на учет также в мае.

Как отразить актив в бухучете, не зависит от того, когда компания зарегистрировала переход права собственности в госреестре недвижимости (письмо Минфина от 25.11.2015 № 03-05-04-01/68419). Налог с недвижимости надо платить с даты постановки на учет.

Ваша компания приобрела имущество, которое предыдущий собственник сдал в долгосрочную аренду. Значит, вы получили и все обязательства предыдущего владельца. Переход права собственности не отменяет действие договора аренды (ст. 617 ГК).

В правилах бухучета нет особенностей, как поставить на учет имущество с обременением (п. 4 ПБУ 6/01). Поэтому поставьте на баланс недвижимость на дату, когда подписали акт приема-передачи.

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